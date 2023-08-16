Апелляция отменила решение о ликвидации контрольно-счетной палаты Миасса

Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) отменил решение собрания депутатов Миасса о ликвидации городской контрольно-счетной палаты (КСП). Об этом сообщает челябинское региональное отделение «Яблока».

«Решение суда первой инстанции отменено полностью с вынесением нового решения»,— говорится в картотеке на сайте суда.

В сентябре прошлого года КСП Миасса была ликвидирована по решению городского собрания депутатов. Полномочия по внешнему финансовому контролю над бюджетом муниципалитета были переданы на областной уровень. Решение представительного органа обжаловала председатель миасского «Яблока» Валентина Комкова. Челябинский областной суд отказал ей в соответствующем иске.

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