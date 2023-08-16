Аренда малогабаритных квартир в Удмуртии подорожала на 8,6% за год

В столице Удмуртии средняя стоимость аренды квартиры, площадь которых составляет менее 32 кв. м., составила 12,58 тыс. руб. Ценник за год вырос на 8,6%, сообщает пресс-служба сервиса «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В целом по России небольшая студия или однокомнатная квартира сдается за 15,9 тыс. руб. в месяц. За год ставки в среднем выросли на 10,5%. Самые дорогие малогабаритные квартиры сдают в Москве, где за них просят 37,57 тыс. руб., а также в Сочи — 35,4 тыс. руб., Якутске — 27,3 тыс. руб., Хабаровске — 23,9 тыс. руб.