«Сегодня можно лишь выбирать, кому помогать»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, в частности, о социальных кампаниях Bal Harbour Shops, Saks Fifth Avenue и ЦУМа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: balharbourshops.com Фото: balharbourshops.com

Недавно крупный ритейлер из Майами анонсировал одну из своих благотворительных инициатив. «Социальная сцена: Магазины Bal Harbour Shops и Bal Harbour Village проводят четвертое ежегодное мероприятие Ice Cream We Love в пользу детской больницы Holtz»,— было написано в рассылке.

Сегодня, как мы уже не раз говорили, можно не выбирать, помогать или нет, а лишь кому помогать. Конечно, если бизнес хочет существовать в рамках актуальной повестки и нужд его клиентов. Поэтому давайте посмотрим, кому помогают крупные универмаги из разных стран мира.

У Saks Fifth Avenue есть фонд, помогающий в борьбе с ментальными заболеваниями. Согласно отчету его создателей, в 2021 году было предоставлено почти $1,5 млн в виде грантов, а $1,15 млн инвестировано в инициативы по охране психического здоровья. Прямую помощь оказали более чем 109 тысячам человек.

Среди программ сети Galleries Lafayette есть такая: Galeries Lafayette совместно с французской благотворительной организацией CeKeDuBonheur (CKDB) собирает средства для поддержки детей, находящихся в больницах. В рамках программы в рождественский период покупатели могут сделать пожертвование в пользу CeKeDuBonheur, округлив свои покупки до суммы в евро без центов на кассе.

У московского ЦУМа тоже есть благотворительный фонд. Называется он «ЦУМ — детям». Основная цель фонда — помощь сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в московских центрах содействия семейному воспитанию.