«Молодые покупатели не всегда выбирают самые компактные лоты»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какой вариант планировки наиболее востребован в новостройках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В линейке планировочных решений существенную долю занимают лоты, в которых гостиная объединена с кухней. Это планировка евроформата, и спрос на нее растет. Доля квартир и апартаментов с европланировками варьируется в диапазоне от 65% до 85% в зависимости от региона, посчитали эксперты группы «Аквилон» и компании «Бест-Новострой».

А анализ реальных сделок в новых домах массового сегмента и бизнес-класса за год демонстрирует, что европланировки — это вовсе не только «молодежный» формат жилья. Подобные квартиры примерно в равной степени востребованы у всех возрастных групп. Им отдают предпочтение 65% покупателей в возрасте до 25 лет и 70% покупателей старше 65 лет, отмечают эксперты. В остальных возрастных группах в пределах 70% клиентов выбирают именно квартиры с планировкой евроформата.

И еще: молодые покупатели не всегда выбирают самые компактные варианты. Если в общем количестве сделок доля самой юной возрастной группы (это клиенты, которым не более 25 лет) формирует 3,5%, то в сегменте студий — только 3%. Однокомнатные варианты при этом выбирают чуть больше 4% молодой аудитории. Доля покупателей в возрасте от 26 до 35 лет в общем объеме реализации составляет почти треть, при этом в сделках со студиями на них приходится лишь четверть, а с трехкомнатными евроквартирами — 35%.

В целом квартиры евроформата сегодня формируют большую часть спроса на новостройки. По данным брокеров, в городе доля этого типа квартир в структуре продаж в комфорт-классе превышает 80%.