«Еще одна сверхъестественная встреча произошла в Москве»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему автор «Мастера и Маргариты» считал, что Николай Васильевич его оберегает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Н. Ушаков / Фотоархив журнала «Огонёк» Фото: Н. Ушаков / Фотоархив журнала «Огонёк»

Новодевичье кладбище сегодня. Немного мистики: могилы Николая Гоголя и Михаила Булгакова, они находятся неподалеку друг от друга. Автор «Мастера и Маргариты» считал Гоголя не только своим наставником, но и некой потусторонней силой, оберегающей его. Во время работы над театральной постановкой «Мертвых душ» Булгаков взывал: «Учитель, укрой меня своей чугунною шинелью».

Но еще до этого, говорят, именно Гоголь избавил Булгакова от наркотической зависимости. Михаил Афанасьевич сделал себе первый укол морфия, работая врачом. Потом инъекции вошли в привычку. Вот тут, во время наркотического бреда, дескать, и явился к нему призрак Гоголя и так зло погрозил пальцем, что Булгаков не на шутку испугался. По другой версии, его тогдашняя жена Татьяна Лаппа просто стала разбавлять препарат водой, и он постепенно смог справиться с зависимостью.

Еще одна, опять же, сверхъестественная встреча с великим писателем произошла у Булгакова в Москве. На улице ему вновь встретился маленький остроносый человечек в черном пальто и молча ткнул пальцем на один из особняков. Как потом оказалось, в нем жила Елена Сергеевна Шиловская со своим мужем, генералом. Впоследствии она стала не только женой Булгакова, но и прообразом Маргариты из знаменитого романа. Ай да Гоголь…

Но самое интересное вот что: сначала Гоголя похоронили на кладбище Данилова монастыря. На могиле бронзовый крест на черном надгробном камне, похожем на гору Голгофу, где распяли Христа. Камень специально выбрал и привез из Крыма писатель Сергей Аксаков. Потом и прах Гоголя, и могилу перевезли на Новодевичье. Камень на новом месте захоронения не пригодился, и его оставили в мастерской при кладбище. Здесь Голгофу заприметила вдова Булгакова и настояла на том, чтобы надгробие перевезли на могилу ее мужа. Помните: «Учитель, укрой меня своей шинелью»? Похоже, так все и вышло.