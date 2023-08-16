Распространение куриных яиц с гриппом птиц предотвратили в Удмуртии

В сетевые магазины Удмуртии поступили куриные яйца с птицефабрика «Башкирская», где зарегистрировали высокопатогенный грипп птиц. На предприятии из-за заболевания произошел массовый падеж кур-несушек, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Потенциально опасная продукция поступила в сетевые магазины Удмуртии, в настоящее время уточняется информация по ее остаткам. Получателям продукции направили письма для изолированного хранения данной продукции, чтобы избежать распространения высокопатогенного гриппа птиц. Информация направлена в контролирующие ведомства, а также руководителям региональных птицеводческих предприятий для принятия мер по предупреждению заноса и распространения заболевания.

Отмечается, что часть продукции направят для утилизации в Башкортостан, а часть утилизируют на территории Удмуртии.