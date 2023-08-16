Руководитель «Теплоэнерго» отчитался за пятилетний срок работы

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин представил совету директоров предприятия отчет об итогах своей работы с 2018 по 2023 годы – в августе у него истекает срок трудового контракта. Работа господина Халтурина в теплоснабжающей компании была признана успешной. Так, за минувшие пять лет уставный капитал «Теплоэнерго» увеличился в 2,8 раза – до 812,2 млн. руб. Почти в два раза удалось снизить ссудную задолженность и полностью исключить задолженность, не имеющую источников возврата через тарифные решения. Выручка предприятия по сравнению с 2018 годом увеличилась на 900 млн руб. (до 12,9 млрд руб.). Средняя заработная плата выросла на 39%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Важнейшим итогом работы компании стало обновление более 500 км тепловых сетей: среднегодовой объем их замены за пять лет вырос почти вдвое, составив более 92 км ежегодно. Это позволило на четверть сократить долю ветхих сетей и на треть — количество повреждений. Член совета директоров, председатель бюджетной комиссии гордумы Марк Фельдман подчеркнул, что предприятию удалось сильно снизить ссудную задолженность и за счет этого направлять больше средств на перекладку сетей. «Для меня, как жителя города, особенно важно, что удалось изменить ситуацию с износом трубопроводов. За этими цифрами стоит ежедневный труд каждого из 2,5 тысяч работников “Теплоэнерго” — от генерального директора до слесарей, мастеров, водителей и операторов котельных»,— подчеркнул депутат. Было отмечено и заключенное с правительством Нижегородской области и мэрией концессионное соглашение. По его условиям до 2047 года компания обязалась инвестировать более 40 млрд руб. в развитие теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода.

В результате совет директоров АО «Теплоэнерго» единогласно принял отчет Ильи Халтурина. Решив, что он справился с поставленными задачами, члены совета рекомендовали администрации Нижнего Новгорода переназначить управленца на новый срок полномочий.

Иван Сергеев