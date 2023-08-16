Мать и сын в Братске получили на двоих 27 лет колонии за торговлю наркотиками

Падунский суд города Братска вынес приговор матери и ее сыну за торговлю наркотическими средствами. По данным пресс-службы МВД Братска, семья продавала наркотики в своем доме.

С ноября по декабрь 2020 года 59-летняя местная жительница и ее 26-летний сын продавали наркотическую смесь, которая содержала в своем составе героин. Во время обысков жилого помещения у них было изъято 60 грамм запрещенного вещества в свертках, весы, а также мобильные телефоны.

Суд признал обвиняемых виновными по ст. 30 и ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). С учетом мнения прокурора подсудимую приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее отпрыска к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Уточняется, что осужденная ранее уже имела судимости за аналогичные преступления.

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Александр Киселев