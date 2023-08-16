В Тольятти утверждены поправки в правила застройки для ввода полигона для ТКО

Дума Тольятти утвердила внесение изменений в действующие в городе Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Это сделано для обеспечения ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающего комплекса на территории бывшего ОАО «Фосфор». Решение принято на заседании городского парламента в среду. Об этом сообщает администрация Тольятти.

Фото: Администрация Тольятти

Ввод нового комплекса по переработке ТКО в эксплуатацию запланирован на конец текущего года. Для этого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в действующие Правила землепользования и застройки Тольятти (ПЗЗ) должны быть внесены соответствующие технические изменения.

В частности, в градостроительном регламенте территориальной зоны ПК-1 «Зона промышленных объектов I-II классов опасности», где расположен участок под Экотехнопарком, следует предусмотреть вид разрешенного использования «Специальная деятельность». При этом Генеральный план Тольятти предусматривает размещение мусороперерабатывающего комплекса в промзоне.

В августе текущего года в администрацию Тольятти от правительства Самарской области поступило требование о внесении соответствующих изменений в ПЗЗ. В среду они были внесены.

Однако на стадии обсуждения повестки заседания депутат Самарской губернской думы от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Максим Гусейнов попытался заблокировать рассмотрение вопроса о внесении изменений в ПЗЗ, но безуспешно. После этого парламентарий покинул зал. Вместе с ним с заседания ушли тольяттинские «справоросы» Алексей Сазонов, Александр Разуваев и Георгий Акоев и бывшие представители КПРФ Семен Сапрыкин, Антон Погожев и Роман Ершов.

Мусороперерабатывающий комплекс на территории бывшего ОАО «Фосфор» фактически работает с 2009 года. В настоящее время он проходит модернизацию по нацпроекту «Экология». Работы ведутся с привлечением федеральных средств.

Ранее Областное ГУ МВД России провело проверку ООО «ЭкоСтройРесурс», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Михаил Матвеев. Правоохранители выясняют, имеют ли место быть завышение тарифа, отсутствие сортировки на нескольких мусорных полигонах, завышение объемов обработки отходов и вывода через подконтрольные организации собранных с населения средств. Одновременно с этим прокуратура и налоговая служба проводят проверку в департаменте ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Полицейские разбирают мусор».

Георгий Портнов