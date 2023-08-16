Доля нераспроданного в Казани жилья достигла 65%

В Казани доля нераспроданных квартир в новостройках составила 0,63 млн кв. м, что равно 65% от общего жилья. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на расчеты «Дом. РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По объему нераспроданного жилья Казань заняла 12-ю строчку среди городов РФ. Лидирует там Москва, где не распродали 8,6 млн кв. м, что составляет 58% от общего объема. Второе место занимает Санкт-Петербург с 3,5 млн кв. м (60%). Тройку замыкает Краснодар (3,2 млн кв. м и 75%)

При этом по доле нераспроданных квартир Казань оказалась седьмой. Здесь список возглавляет Краснодар (75%). В тройку также вошли Самара (71%) и Челябинск (68%).

В связи со сложившейся ситуацией детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила с инициативой о создании госжилфонда, который займется выкупом жилья у застройщиков и предоставлением квартир семьям с детьми на условиях соцнайма.