«Молот» обменялся победами с «Челметом» в Челябинске

Пермский хоккейный клуб продолжает подготовку к сезону серией контрольных поединков. Сегодня и накануне состоялись два поединка в Челябинске. Оба закончились с одинаковым счетом 4:3. Во вторник победила пермская дружина, сегодня сильнее оказались челябинцы.

Шайбы в составе «Молота» в первой игре забросили Егор Манин, Денис Дюрягин, Дмитрий Воробьев и Кирилл Казаков, во второй — Денис Дюрягин, Денис Михнин и Артем Ощепков.

Теперь «Молот» отправляется в Верхнюю Пышму, где 18 и 19 августа проведет товарищеские встречи с «Горняком-УГМК».