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Насмерть сбивший ребенка житель Удмуртии не признал свою вину в аварии

В Удмуртии суд избрал меру пресечения 33-летнему жителю Можги, который насмерть сбил ребенка 2011 года рождения. Под стражей мужчина пробудет два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Свою вину в преступлении мужчина не признал. При этом в судебном заседании он высказался против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, по версии следствия, в июне нетрезвый мужчина на автомобиле сбил малолетнего ребенка 2011 года рождения. В результате дорожной аварии он получил тяжкие повреждения, в результате которых спустя месяц скончался в больнице. Ребенок в сознание не пришел. Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погиб человек (п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ).

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