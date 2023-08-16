Объем инвестиций в гостиничную недвижимость Петербурга вырос в 4 раза

Объем инвестиций в гостиничную недвижимость Санкт-Петербурга за почти восемь месяцев текущего года составил 14,4 млрд руб., что стало рекордом, сообщает консалтинговая компания IBC Real Estate.

В последние два года годовые результаты в этой сфере были в четыре раза ниже: в 2021 году – 4,8 млрд, в 2022 – 3,9 млрд. Рекордному скачку поспособствовала норвежская компания Wenaas Group, которая продала шесть отелей компании АФК «Система».

Общий объем инвестиций в петербургскую недвижимость за восемь месяцев этого года составил 75 млрд рублей. Эта сумма почти достигла итоговой в 2022 году – 79 млрд руб. Эксперты IBC Real Estate уверены, что к концу 2023 года этот показатель достигнет отметки в 120 млрд, что приблизится к предыдущему инвестиционному рекорду, поставленному в 2021 году – 124 млрд. До 2021 года показатели не превышали 67 млрд.

Подобный рост инвестиционных сделок в текущем году вызван тем, что многие зарубежные компании покинули российские активы. Сделки такого рода составили 50% от общего объема инвестиций в текущем году – 37 млрд рублей. В свою очередь этот показатель тоже вырос по сравнению с предыдущим годом, а именно в 1,8 раз – итог 2022 года составил 21 млрд рублей.

Полина Кузнецова

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