Белгородца оштрафовали за попытку пересечения госграницы для участия в СВО

Шебекинский райсуд Белгородской области признал 23-летнего Максима Исаева виновным в попытке незаконного пересечения госграницы (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 322 УК РФ) в мае этого года. Согласно тексту приговора, молодому человеку назначен штраф в 70 тыс. руб.

Поздно вечером 14 мая Исаев попытался пересечь госграницу в обход установленных пунктов пропуска без надлежавшего разрешения пограничного органа. Суд установил, что он желал выехать из страны с целью дальнейшего вступления в «Легион "Свобода России"» (в РФ признана террористической и запрещена) для участия в его составе в военных действиях против российских Вооруженных сил. Молодого человека поймал и задержал пограничный наряд.

Максим Исаев полностью признал вину. Он попросил суд постановить приговор без проведения разбирательства. Гособвинитель против этого не возражал. Назначая наказание, суд установил отсутствие в действиях Исаева признаков нарушения требований по защите государственной тайны (ст. 283.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Судя по характеристике осужденного, в 2016-2021 годах он учился в колледже по специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». В период обучения парень показал низкий уровень ответственного отношения к учебному процессу, допускал опоздания и систематические пропуски занятий без уважительных причин, из-за чего был отчислен с 5 курса обучения.

Как за попытку пересечь госграницу на Белгородчине осудили восьмерых граждан Шри-Ланки, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев