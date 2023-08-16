В Татарстане узнавший о беременности подруги парень покончил жизнь самоубийством

В Татарстане 21-летний молодой человек Марсель Валиуллин совершил самоубийство, узнав о том, что он станет отцом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

Отмечается, что парень вернулся из армии, после чего нашел себе работу, а затем переехал в Арск. Там он встретился с девушкой и начал с ней жить. Затем она сообщила ему о своей беременности и о нежелании делать аборт, тот сел за руль своего легкового автомобиля и на большой скорости врезался в бетонные блоки. В результате он погиб на месте.

"Ъ-Казань"