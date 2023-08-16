В Курортном и Кировском районах начали снос незаконных автосервисов

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проводит работы в Кировском и Курортном районах с целью освободить земельные участки, незаконно используемые для размещения автомастерских, сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга.

Совместно с подведомственным СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» сотрудники комитета приступили к освобождению трех земельных участков общей площадью около 450 кв. м. Два незаконных объекта демонтируют на проспекте Народного Ополчения: у дома 1 размещен 200-метровый павильон автосервиса, у дома 42 павильон шиномонтажа, занимающий площадь 50 кв. м. Еще один автосервис располагается в 190-метровой кирпичной постройке на Транспортной улице в Сестрорецке. В комитете отметили, что землепользователей заранее уведомили о необходимости освободить участки, но те не выполнили требование в срок. Теперь их обяжут возместить стоимость демонтажных работ.

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