Выручка завода «Ижсталь» в Удмуртии сократилась до 15,41 млрд рублей

По итогу первого полугодия 2023 года выручка завода «Ижсталь», расположенного в Удмуртии, составила 15,41 млрд руб. Годом ранее этот показатель был выше — 17,39 млрд руб. Промежуточная бухгалтерская отчетность с соответствующей информацией представлена на сервере раскрытия информации. Чистая прибыль предприятия оказалась на уровне 1,26 млрд руб., в прошлом году — 2,91 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе ПАО «Ижсталь» снижение выручки объяснили сокращением объемов продаж и снижением цен на металлопродукцию. Кроме того, на величину чистой прибыли повлияли отрицательные курсовые разницы.