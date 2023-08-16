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В Ярославле обстреляли автобус перевозчика

В Ярославле 16 августа в автобус перевозчика ООО «Гирфтранс» выстрелили, в результате чего разбили боковое стекло. Об этом сообщил руководитель компании Хасьятулла Гирфанов.

Фото: Хасьятулла Гирфанов / «Вконтакте»

Фото: Хасьятулла Гирфанов / «Вконтакте»

Господин Гирфанов рассказал, что из-за выстрела в автобус неизвестным компании нанесен значительный ущерб. Руководитель призвал злоумышленника прийти либо на предприятие, либо в полицию для дачи признательных показаний. В УМВД по Ярославской области «Ъ-Ярославль» сообщили, что по данному факту проводится проверка, виновные пока не установлены.

Менее месяца назад, 25 июля, в автобусе предприятия произошел другой случай порчи имущества. Хасьятулла Гирфанов рассказывал, что группа подростков разрисовала сидения в автобусе, после чего была вынуждена их отмывать.

В 2023 году ООО «Гирфтранс» получило 5 автобусных маршрутов, заключив семилетние контракты на общую сумму в 3,2 млрд руб. Перевозки осуществляются на новых «Яавтобусах».

Алла Чижова

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