В Уфе утвердили проекты планировки и межевания квартала площадью более 62 га

Администрация Уфы утвердила проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного проспектом Юлаева, улицами Агиша, Злобина и Губайдуллина площадью 62,68 га. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Проекты разработаны на основании обращения ООО «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания „СтройФедерация“».

Сейчас в пределах квартала на улице Злобина находится Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер, на улице Губайдуллина — строящиеся жилые дома ЖК «Урбаника», «Черемушки», «Дом у парка» и построенный ЖК «Умный дом», вдоль улицы Агиша, в восточной части территории, расположены городские леса площадью 7,43 га, а также торговый центр «Алга», автоцентры «Керг Уфа» и «Исток», здание хлебозавода №21.

Проектом предлагается снос гаражных боксов и хозяйственных построек, разрушенных зданий и сооружений, административных зданий общей площадью 48,5 тыс. кв. м. Предусмотрено размещение паркинга на 499 машиномест, детского сада на 380 мест, образовательного центра с общеобразовательной школой на 2 тыс. мест и детским садом на 250 мест, строительство жилых домов от 17 до 32 этажей, в том числе со встроенной поликлиникой и детским садом, а также реконструкция существующей АЗС.

Майя Иванова

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