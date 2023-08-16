Производитель тканей из Индии может стать резидентом ОЭЗ «Новочебоксарск» в Чувашии

Компания из Индии Response International BVI может стать резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Новочебоксарск». Как сообщил глава Чувашии Олег Николаев, «в ее планах — локализация фабрики по производству тканей из гребенной шерсти для пошива костюмов».

По словам господина Николаева, договоренность об этом была достигнута в его ходе встречи с руководителем Response International BVI Лохией Аджаем Пракашей.

На первом этапе планируется создание более 200 рабочих мест, на втором – более 400.

«Мы заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций и готовы поддержать этот инвестпроект»,— заявил Олег Николаев. Он считает, что в результате реализации проекта Чувашия может стать «лидером по производству тонких шерстяных тканей и пряжи и одним из известных регионов-экспортеров во всем мире».

Глава региона отметил, что за первое полугодие 2023 года торговый оборот Чувашии и Индии увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе экспорт увеличился в 3,3 раза, а импорт – в 4,1 раза. Объемы взаимных торговых операций Чувашии и Индии Олег Николаев не назвал.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"