Обвиняемого в мошенничестве директора Института физкультуры УрФУ вернули в СИЗО

Свердловский областной суд вернул в СИЗО директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгения Шурманова. Как сообщили в Telegram-канале суда, он пробудет там до 15 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе областного суда, 3 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. 16 августа областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора, в итоге обвиняемого Шурманова отправили в СИЗО.

Дело, по данным «Ъ-Урал», может быть связано с хищением около 10 млн руб., выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение всероссийских соревнований, проходивших в 2020 году на базе института. Крупнейшим таким мероприятием была VII Всероссийская летняя Универсиада.

Напомним, Евгений Шурманов был задержан 15 июня 2022 года в здании института. Через два дня он был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже министерство спорта России лишило Евгения Шурманова звания мастера спорта по боксу.

Полина Хабарова

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