Турпоток в Таганрог вырос более чем в два раза с начала года

За шесть месяцев текущего года Таганрог посетили 411 туристов, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в ходе брифинга заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

По словам чиновника, курирующего развитие города, положительная динамика обусловлена усилиями областной и местной власти, сотрудничеством с бизнесом, разработкой туроператорами новых маршрутов и проектов.

Александр Скрябин напомнил, что 2 августа на круизном теплоходе «Сергей Кучкин» в Таганрог прибыли 156 туристов из разных городов России. Для них туроператоры организовали экскурсии, посвященные истории города и чеховским местам. По словам чиновника, в начале сентября запланирован еще один заход пассажирского круизного судна в порт Таганрога.

Сергей Иванов