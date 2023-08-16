В Туве назначен и. о. заместителя председателя правительства

Олег Лукин назначен и. о. заместителя председателя правительства Республики Тыва. Об этом сообщил официальный портал региона.

Выпускник Омского института инженеров железнодорожного транспорта и Финансовой академии при правительстве РФ Олег Лукин известен, прежде всего, по работе в энергетических компаниях. В частности, он занимал посты заместителя гендиректора «Омскэнерго», гендиректора «Тываэнерго», заместителя гендиректора «МРСК Сибири», директора «Красноярскэнерго» (филиал «МРСК Сибири»).

«Занимался вопросами сбыта и потребления электроэнергии, взаимодействия с участниками рынка электрической энергии и проектными институтами, организацией строительства новых объектов энергетики, реализацией антикризисных программ на предприятиях»,- сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о том, что уходит в отставку и покидает госслужбу заместитель председателя правительства республики Александр Брокерт.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский