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В Оренбуржье впервые оформили промышленную ипотеку

В Оренбургской области оформлена первая промышленная ипотека. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Займ получит одно из ведущих предприятий региона – АО «Завод бурового оборудования». Кредитные средства в размере 70 млн руб. пойдут на развитие производства буровых установок для твердых полезных ископаемых.

Всего на предприятии будут модернизированы три производственных помещения общей площадью 5 тыс. кв.м.

Промышленную ипотеку до 500 млн руб. на пять-семь лет в Оренбургской области можно получить в восьми банках: Ставка составляет 3% годовых для технологических компаний, 5% – для иных заемщиков.

Андрей Сазонов

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