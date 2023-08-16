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Верховный суд Татарстана оставил общественника Михаила Щеглова под арестом

Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение об аресте на 12 суток председателя Общества русской культуры республики Михаила Щеглова. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, вчера Вахитовский райсуд Казани признал виновным господина Щеглова по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Суд согласился с доводами прокуратуры, что в размещенном в интернете видеоролике общественник негативно высказывался о турках. Господин Щеглов своей вины не признал.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"

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