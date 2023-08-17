Кости черепа расскажут о состоянии мозга

Новый диагностический метод, разработанный в Институте Гельмгольца в Мюнхене (Германия), может улучшить раннюю диагностику заболеваний головного мозга — как нейродегенеративных вроде болезни Альцгеймера, так и острых вроде инсульта. Есть надежда, что метод позволит даже предотвращать развитие болезней.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Исследователи из Института Гельмгольца описали ранее неизвестные прямые связи между костным мозгом, содержащимся в костях черепа, и оболочкой головного мозга. Али Эртюрк, глава отделения клеточной инженерии и регенеративной медицины Института Гельмгольца, провел трехмерное моделирование процессов, происходящих в костном мозге костей черепа, и пришел к выводу, что в нем содержится куда больше информации о состоянии головного мозга, чем принято было считать.

«Мы можем генерировать изображения с очень высоким разрешением,— объясняет Эртюрк.— Мы свели воедино все части черепа — кости, их содержимое, мозговые оболочки, мозг, мы первые, кто это сделал. Мы рассматривали это максимально подробно, клетка за клеткой. И мы увидели, как взаимодействуют костный мозг и мозговые оболочки. Теперь мы можем использовать это знание для мониторинга состояния головного мозга, а значит, мы раньше увидим патологические процессы. Есть надежда и на то, что удастся очень рано приступить к лечению или даже предотвращению мозговых заболеваний».

Мониторинг состояния головного мозга сейчас очень затруднен — доступ к нему непрост. Если появятся технологии, которые позволят через регулярное сканирование черепа следить за ситуацией в мозгу так же, как медики сейчас могут следить за состоянием сердца, это будет прорыв для неврологов. Можно будет увидеть предпосылки к развитию инсульта или первые признаки нейродегенеративных заболеваний, считают ученые.

Эртюрк предлагает прикреплять к коже головы небольшие детекторы — их будет достаточно, чтобы данные поступали на обработку круглосуточно. Это существенно удешевит исследование мозга — сейчас для получения сопоставимых данных нужно делать магнитно-резонансную или даже позитрон-эмиссионную томографию.

Ольга Грибова, по материалам статьи