Выдача автокредитов в Челябинской области выросла на 5,5% за месяц

В июле в Челябинской области было выдано 2646 автокредитов. Это на 5,5% больше, чем в июне, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России выдача автокредитов за месяц увеличилась на 14,8%, до 86,6 тыс. единиц. Среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте кредитования наиболее ощутимо показатель вырос в Белгородской области (+39,4%), Чувашии (+30,6%), Ростовской (+22,1%) и Воронежской (+21,6%) областях, в Ставропольском крае (+20,6%). При этом больше всего таких займов в июле было выдано в Москве (5,37 тыс. ед.), Московской области (4,96 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (4,22 тыс. ед.).

«В последнее время выдача автокредитов растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года госпрограммы льготного автокредитования»,— комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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