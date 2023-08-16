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Кубань использует федеральные меры поддержки для развития Азовского побережья

В октябре текущего года АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» представит стратегию развития Азовского побережья, которая разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба администрации Кубани. При реализации стратегии регион получит возможность использовать различные меры поддержки, в том числе федеральные, отметил в ходе совещания в Краснодаре первый вице-губернатор Игорь Галась.

По мнению операционного директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Георгия Белозерова, традиционные для Краснодарского края направления – туризм, аграрная отрасль – получат выгоду от развития Азовского побережья. Стратегия развития территории создается совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», Российской академией наук, представителям власти, бизнеса, главами муниципалитетов. Задача документа – обозначить проблемные вопросы, сформировать комплексный пакет мер по развитию Азовского бассейна, включающий вопросы транспортной доступности, обеспечения туристической инфраструктуры, развития рыболовства, аграрного сектора, промышленности и экологии, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Анна Перова, Краснодар

Анна Перова, Краснодар

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