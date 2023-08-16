Росстат: рост зарплат в Петербурге за год составил 10%

Средняя заработная плата до вычета налогов в Санкт-Петербурге на начало лета 2023 года составила 93 тысячи рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Москва по зарплатам обгоняет Петербург на 37 % — в столице этот показатель составляет 127 тыс. рублей.

Как сообщили в компании Superjob, прирост средней рыночной заработной платы за год в Петербурге составил в большинстве профессий 10%, но в некоторых случаях — от 14 до 17%.

Эксперты связывают это с тем, что сейчас некоторые сферы рынка труда переживают дефицит кадров, так как большинство квалифицированных сотрудников уже закрепились на своей работе. Поэтому для создания наиболее выгодных условий и обеспечения победы в этой конкуренции за персонал работодатели повышают оклады, отмечают аналитики.

В Superjob уточнили, что наиболее высокую зарплату в Петербурге получают сотрудники IT-сферы, а именно программисты PHP. Их ежемесячный доход составляет в среднем 230 тыс. рублей после уплаты налогов, а максимальная сумма, которую может получить программист PHP доходит до 460 тыс. рублей, при условии, что сотрудники выполняют свою обязанности полный рабочий день на территории работодателя.

Также один из лидирующих показателей по зарплатам закрепился в сфере строительства. Инженер-проектировщик в среднем получает за полный рабочий день 110 тыс. рублей, а максимум — 200 тысяч. Третью строчку в списке наиболее высоких зарплат занимают банки. Специалист по корпоративному кредитованию получает в среднем 110 тыс. рублей, а доходить его оклад может до 250 тысяч.

Полина Кузнецова

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