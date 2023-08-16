В Челябинске на ремонт дорог возле вокзала выделили 66 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил аукцион на выполнение ремонта дорог возле железнодорожного вокзала. Начальная цена контракта составляет 66,3 млн руб. Заявки от участников принимают до 23 августа, сообщается на портале госзакупок.

В техзадании отмечается, что на дорогах возле вокзала в ходе осмотра выявлены колеи, трещины, ямы и шелушение покрытия. Подрядчику нужно будет на участках улиц Свободы, Доватора, Железнодорожная и в проездах вокруг торгового комплекса «Синегорье» заменить асфальт и бортовые камни. Также предстоит отремонтировать парковочные карманы и нанести новую дорожную разметку.

«Общая площадь покрытия проезжей части составляет 29,95 тыс. кв. м. Общая площадь покрытия тротуаров — 261 кв. м»,— говорится в техническом задании.

Выполнить работы нужно будет до 15 октября этого года.

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