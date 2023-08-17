На золоторудном месторождении автоматизируют управление автопарком

МегаФон разворачивает систему мониторинга автотранспорта на одном из крупнейших золоторудных месторождений Камчатского края. За счет автоматизации партнер сможет эффективнее управлять автопарком и снизить расходы на его обслуживание.

Компания GORA, реализующая проект по освоению месторождения «Кумроч», внедряет решение МегаФона «Контроль автопарка», подключая к системе мониторинга весь транспорт. Каждая машина оборудована навигационным модулем, который определяет ее координаты и скорость движения. Система также мониторит данные с установленных на транспорт датчиков, контролирующих температуру двигателя, уровень топлива и масла, другие важные показатели.

Информация с модулей передается в автоматическом режиме на платформу онлайн-мониторинга. Для устойчивого сигнала МегаФон завершает строительство сети на территории месторождения «Кумроч».

Компания в режиме онлайн сможет контролировать движение автотранспорта и понимать, в каких работах он задействован, при необходимости корректировать задачу водителям, чтобы избежать долгих простоев техники. Платформа МегаФона также подскажет, когда топливо в хранилищах, расположенных на месторождении, заканчивается, и даст сигнал диспетчерам для новой закупки.

Уровень топлива в транспортных средствах виден с детализацией по времени. Специалисты могут проанализировать его расход каждой машиной и принять оперативные меры при существенных отклонениях. Информация о температуре двигателя, уровне масла позволяет выявлять технические неисправности и своевременно направлять транспорт на ремонт. Такой подход сокращает затраты на содержание автопарка до 40%.

«Цифровизация в горнодобывающей отрасли — устойчивый тренд. За счет автоматизации процессов бизнес может повысить эффективность работы и сократить расходы. На этапе разработки месторождения "Кумроч" наш партнер управляет большим количеством техники. Решение "Контроль автопарка", работающее на базе IoT-технологий и полностью реализованное на российском ПО, позволяет не только снизить аварийность и простои спецтехники, но и демонстрирует финансовый эффект — срок службы транспорта увеличивается на 20%, сокращаются расходы на его содержание»,— отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

«При проектировании и строительстве промышленных объектов горно-обогатительного комбината "Кумроч" мы уделяем особое внимание вопросам ответственного недропользования и применению наилучших доступных технологий. Сотрудничество с компанией МегаФон является наглядным примером внедрения практик в области цифровизации производства. Проект позволяет нам наиболее эффективно управлять парком автомобильной и горной техники, а также оперативно решать производственные задачи»,— комментирует директор по производству и эксплуатации компании GORA Александр Денебаев.

Решение МегаФона учитывает перспективу роста автопарка и появления новых задач при разработке месторождения «Кумроч». Проект предполагает создание к 2026 году горно-обогатительного комбината с годовым объемом добычи до 4 т золота при его балансовых запасах в 48,8 т.

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