В строительство новых отелей в Сочи вложат 36 млрд рублей

В строительство новых отелей на территории Сочи вложат 36 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Объекты появятся в Хостинском и Лазаревском районах. Трехсторонние инвестиционные соглашения глава Кубани Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Алексей Копайгородский подписали с компаниями ООО «Арбат Отель Менеджмент», АО «СЗ «Якорная Щель» и ООО «СЗ «Бизнес Партнер».

«Мы отмечаем высокий спрос на отдых по системе “все включено”, и видим необходимость расширять это направление, чтобы успешнее конкурировать с международными курортами»,— отметил господин Копайгородский.

Новый четырехзведочный гостиничный комплекс появится в поселке Якорная Щель (Лазаревский район) в 2027 году. Отель будет рассчитан на 2,2 тыс. номеров. На территории объекта расположатся бассейны, собственный пляж, зоны для отдыха и занятий спортом, парк, SPA-центр, тренажерный зал и детские площадки.

В Хостинском районе проведут модернизацию санатория «Спутник». По окончанию работ на территории оздоровительного комплекса появятся новый спальный корпус на 319 номеров, акватермальный комплекс с открытыми бассейнами, амфитеатр и медицинский центр. Обновленный пятизвездочный отель семьи «Алеан» будет оказывать услуги проживающим по системе «Ультра все включено».

В настоящее время на территории курорта реализуются 27 инвестиционных проектов на общую сумму 370 млрд руб.

Анастасия Донскова

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