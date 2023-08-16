НБКИ: количество выданных нижегородцам автокредитов выросло на 14% за месяц

По итогам июля банки в Нижегородской области выдали 1,96 тыс. кредитов на покупку автомобиля — это наивысший показатель с начала 2022 года. Месячный рост составил 13,9%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В России в целом банки выдали 86,6 тыс. займов на покупку машин (+14,8% к июню). Заметнее всего показатель вырос в Белгородской области (+39,4%, до 917 шт.), Чувашии (+30,6%, до 923 шт.) и Ростовской области (+22,1%, до 3,2 тыс. шт.).

«В последнее время выдача автокредитов растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, на показатели также повлияло возобновление в начале года госпрограммы льготного автокредитования.

Елена Ковалева