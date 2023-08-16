Прокуратуру и ФСБ просят проверить подозрительные опросы

Депутат Госдумы Алексей Куринный направил прокурору Ульяновской области Андрею Теребунову обращение с просьбой провести проверку и «принять меры прокурорского реагирования и дать правовую оценку действиям сотрудников филиалов АО “Почта России” в Ульяновской области». Как сообщил политик, работниками Почты России «массово собираются персональные данные (обманным путем) при доставке гражданам пенсий и социальных выплат», гражданам дают бланки опросных листов с вопросами о политических предпочтениях и с предложением заполнить заявление в избирательную комиссию о голосовании на дому на предстоящих выборах 10 сентября 2023 года. Депутат отмечает, что распространение данных бланков работникам почты оплачивается, данные факты подтверждаются приложенной видеозаписью.

Аналогичное обращение направлено в региональное управление ФСБ.

По мнению депутата, эти факты могут свидетельствовать о нарушении федерального закона о персональных данных (№152-ФЗ от 27.07.2006).

На ситуацию с подозрительными опросными листами, которые распространяются через Почту России московским Центром прикладных исследований и программ в интересах реготделения «Единой России» обратил внимание облизбирком, о чем ранее уже сообщал «Ъ-Волга». Облизбирком по этому поводу направил материалы в полицию для проведения проверки. В избирательной комиссии полагают, что опросные листы являются политтехнологией, позволяющей накануне выборов получить персональные данные избирателей вместе с информацией о их политических предпочтениях, а затем передавать заявления о голосовании на дому по лояльным избирателям, и, наоборот, скрывать такие заявления, подписанные нелояльными избирателями. По заявлению от одного из избирателей полиция уже возбудила дело об административном нарушении «по факту противоправных действий работников Барышского почтамта». Проверка фактов по обращению облизбиркома пока еще продолжается. Известно, что, несмотря на проверки полиции, распространение опросных листов продолжалось вплоть до 14 августа, о чем свидетельствовали жалобы избирателей, отмечается в обращении (по неофициальной информации, в понедельник в почтовых отделениях бланки опросных листов все же были изъяты).

Господин Куринный отмечает, что необходимо проверить и деятельность самого Центра прикладных исследований и программ, который не имеет разрешений на обработку персональных данных. Действительно, проверка «Ъ-Волга» показала, что в реестре операторов, которые имеют право на сбор и обработку персональных данных (на сайте Роскомнадзора), московского Центра прикладных исследований и программ нет.

На запрос «Ъ-Волга» в АО «Почта России» ответили, что «эту ситуацию не комментируют». В прокуратуре Ульяновской области сообщили, что «обращение получено и находится у руководства для принятия решения». В УФСБ также ответили, что «решение по обращению сейчас на рассмотрении у руководства».

Сергей Титов, Ульяновск