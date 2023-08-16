В Перми отремонтируют фасады 26 домов на ул. Мира

Фонд капитального ремонта Пермского края планирует в 2024 году начать ремонты фасадов 26 домов на ул. Мира в Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Проекты ремонта начали разрабатывать для домов на ул. Мира 1, 3, 5, 6а, 7, 12, 18, 20, 47, 51, 55, 61, 66, 76а, 78а, 80а, 83, 91, 101, 102, 103, 107, 109, 118/1, 122/1, 122/2. «Разработку ПСД на проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов намерены выполнить до конца года. После этого будут объявлены конкурсы на выполнение строительно-монтажных работ»,— рассказали в фонде капремонта Прикамья.

При обновлении фасадов будет восстановлен первоначальный облик жилых домов согласно колерным паспортам.