В Адыгее произошел пожар в цехе деревообработки

В хуторе Северо-Восточные Сады Майкопского района Адыгеи загорелся деревообрабатывающий цех. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 11:05.Прибывшие на место специалисты присвоили пожару ранг 1 БИС. Внутри цеха наблюдалось открытое горение. Площадь пожара к 12:34 достигла 500 кв.м. Огонь был локализован.

К тушению возгорания привлекли 17 человек и четыре единицы техники. Погибших и пострадавших при происшествии нет.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram