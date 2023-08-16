В Адыгее произошел пожар в цехе деревообработки

В хуторе Северо-Восточные Сады Майкопского района Адыгеи загорелся деревообрабатывающий цех. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РА.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 11:05.Прибывшие на место специалисты присвоили пожару ранг 1 БИС. Внутри цеха наблюдалось открытое горение. Площадь пожара к 12:34 достигла 500 кв.м. Огонь был локализован.
К тушению возгорания привлекли 17 человек и четыре единицы техники. Погибших и пострадавших при происшествии нет.
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