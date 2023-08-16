В Бийске грузовик врезался в автобус с 20 пассажирами, есть пострадавшие

В Алтайском крае грузовой автомобиль MAN врезался в пассажирский автобус. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России региона, в общественном транспорте находилось 20 человек.

Авария произошла в городе Бийск на улице Ленинградская. Водитель грузовика 1972 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу в результате чего столкнулся с автобусом «ПАЗ 4234».

По данным медицинской помощи города, в происшествии пострадало пять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работали представители МЧС, полиции и скорой помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

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Александр Киселев