Этим летом Кама была самой маловодной за последние десятилетия

Летом 2023 года на Каме в Перми зафиксирован минимальный уровень воды за последние десятилетия. Об этом сообщил «Новому компаньону» специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. В частности, на 14 августа приток в Камском водохранилище снизился до 540 куб. м/с, что значительно ниже, чем при засухах 2010, 2021 и 2022 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Шихов рассказал, что к рекордному маловодью в этом году привела продолжающаяся три года подряд засуха: в 2021 году на юге региона была зафиксирована очень засушливая погода, затем в июле, августе и осенью прошлого года отмечалось малое количество осадков. В этом году даже обильные дожди в июле по северу и востоку Пермского края не смогли повлиять на увеличение потока воды.

По словам специалиста ГИС-Центра, самым маловодным ранее считался 1975 год. Тогда, как и в 2023 году, в регионе рано наступила весна, а лето оказалось засушливым. Из-за этого возникали сложности с судоходством и сплавом леса на Каме. Однако данных о притоке воды за 1975 год нет, поэтому говорить о том, стал ли 2023-й самым засушливым, затруднительно, поясняет эксперт.