Суд постановил вернуть рыбинским паркам статус охраняемой природной территории

Ярославский областной суд удовлетворил иски заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора о признании недействующими постановления правительства Ярославской области о снятии статуса особо охраняемой природной территории с «Городского сквера», «Петровского городского парка» и «Карякинского парка» в Рыбинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карякинский парк, Рыбинск

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Карякинский парк, Рыбинск

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Постановлениями от 2019 и 2020 годов три парка лишились статуса особо охраняемой природной территории и были упразднены как памятники природы регионального значения в связи с утратой особого природоохранного значения. Однако в суд обратился заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора. Он указал в иске на то, что постановления приняли без необходимого согласования с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, а также в ходе процедуры нарушили порядок общественных обсуждений проекта постановления. Кроме того, принятие постановлений повлекло изъятие земель природно-заповедного фонда.

В суде представители ответчиков, которыми выступили ярославское правительство и департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, иск не признали. Они отметили, что отправляли проект на согласование в министерство, однако там отказались давать ему оценку, ссылаясь на отсутствие соответствующих полномочий.

Суд решил удовлетворить исковые заявления и признать недействующими постановления правительства Ярославской области «Об упразднении памятников природы». Однако теперь ответчики подали жалобы на решения суда, которые сегодня были приняты к рассмотрению.

Алла Чижова