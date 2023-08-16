В Казани 136 школ нуждаются в капремонте

В Казани в комплексном капремонте нуждаются на сегодняшний день 136 из 200 школ. Об этом в ходе августовского совещания заявил мэр города Ильсур Метшин.

Он добавил, что также в ремонте нуждаются 183 детсада Казани. Помимо капремонта там необходимо провести благоустройство территории.

«Не могу не отметить, что здания 136 школ и 183 детских садов нуждаются в проведении комплексного капитального ремонта с благоустройством территории. 90% из них — здания, построенные более 30 лет назад»,— отметил господин Метшин.

"Ъ-Казань"