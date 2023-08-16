Орловские полицейские задержали курьера телефонных мошенников

Сотрудники отдела полиции по Железнодорожному району Орла «по горячим следам» задержали курьера телефонных мошенников, лишивших пожилую горожанку 100 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина обратилась в этот отдел полиции и рассказала, что ей позвонила плачущая девушка, представившаяся ее родственницей. Она «призналась», что стала виновницей ДТП с одним пострадавшим. И сказала, что для решения вопроса ей нужна «крупная сумма». Затем спросила, сколько денег есть у пенсионерки. Та призналась, что накопила 100 тыс. руб. После этого трубку взял мужчина, представившийся следователем, и сказал, что пожилая орловчанка должна передать деньги курьеру, который якобы доставит их ее родственнице. Спустя несколько минут в ее дверь позвонил молодой человек и забрал эту сумму.

Спустя час горожанка связалась со своими настоящими родственниками и поняла, что стала жертвой мошенников. После ее звонка полицейские отследили по камерам наблюдения рядом с ее домом маршрут курьера аферистов. Его задержали при попытке покинуть областной центр. Оказалось, что это житель соседнего региона 2004 года рождения.

Молодой человек признался полицейским, что действовал по инструкции незнакомца, который предложил ему заработать, забрав деньги у пенсионерки и переведя их на определенный счет. За это молодой человек мог оставить себе 10% от суммы. На него завели уголовное дело о мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ, до пяти лет колонии). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Следствие по уголовному делу продолжается. Подозреваемого проверяют на причастность к свершению аналогичных деяний на территории Орловщины и соседних регионов»,— заключили в УМВД.

Алина Морозова

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