Зарубежные СМИ: Как группа The Killers разозлила грузинскую публику?

Группа The Killers оказалась в центре скандала, ее освистали за приглашение на сцену поклонника из России. Концерт американских музыкантов прошел вечером 15 августа в грузинском Батуми. Один из зрителей держал над головой плакат с надписью: «если судьба будет благосклонна, сегодня я буду вашим барабанщиком». Это отсылка к тексту песни, которую The Killers традиционно исполняют с поклонником из зала. Когда выяснилось, что барабанщик приехал из России, толпа выразила недовольство. Группа доиграла концерт в Батуми до конца, позже музыканты извинились перед поклонниками из Грузии в соцсетях. Скандал привлек внимание не только местных, но и международных СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Солист The Killers Брэндон Флауэрс представил грузинским зрителям российского барабанщика как «вашего брата», что сразу вызвало негативную реакцию публики, пишет местное издание Paper Kartuli. Некоторые зрители свистели, показывали группе средние пальцы и выкрикивали неприличные выражения. Толпа сразу же подняла над собой другого фаната — предположительно, гражданина Грузии — однако группа это проигнорировала. Часть поклонников покинули выступление The Killers в знак протеста, правда, таких было немного, уточнило издание.

После того, как группа сыграла песню с российским барабанщиком, Брэндон Флауэрс заметил недовольство публики. Он спросил, считают ли зрители его самого своим братом, и призвал не делать разделения по странам. Видео с его речью опубликовал портал NewsGeorgia. Речь музыканта также расстроила некоторых зрителей. «Пока мы пытались показать, что так делать нельзя, он читал нам мораль»,— приводит издание слова одной из зрительниц. Позже группа опубликовала заявление в соцсетях. Музыканты признали, что их слова о «братьях и сестрах» могли быть неправильно истолкованы, и заявили, что не хотели никого обидеть.

На выступление The Killers в Грузии обратили внимание также американская Newsweek и британская The Guardian. Последняя напомнила о территориальном конфликте, который возник между странами в 2008 году. Также издание подчеркивает, что после начала военных действий на Украине в Грузию переехали некоторые граждане России. И они, по словам The Guardian, нередко сталкиваются с негативной реакцией местных жителей.

