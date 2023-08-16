Жителя Ульяновской области оштрафовали за уклонение от призыва на военную службу

Барышский городской суд Ульяновской области вынес приговор Богдану Тимофееву, обвиняемому в уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ, от штрафа до 200 тыс. руб. до двух лет лишения свободы). Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, 21-летний неработающий житель города Барыша Богдан Тимофеев в 2022-2023 годах неоднократно получал лично под роспись повестки в военкомат, но туда для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, не являлся.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил Тимофеева к штрафу в размере 45 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск