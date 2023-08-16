Бывшего главного архитектора Таганрога осудили на семь лет за взятку

Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил бывшего главного архитектора города Дмитрия Иваненко к семи годам колонии строгого режима за получение взятки (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского Фото: пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского

По версии следствия, в октябре прошлого года Иваненко получил через посредника 500 тыс. руб. за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию некого объекта капитального строительства, при том что работы на нем были выполнены не полностью.

Помимо срока в колонии суд назначил чиновнику штраф 5 млн руб. и лишил архитектора права занимать определенные должности на госслужбе в течение пяти лет после освобождения.

В суде Дмитрий Иваненко не признал вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Кристина Федичкина