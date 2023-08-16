Материалы по делу о танце в казанской мечети «Кул-Шариф» переданы в СКР и МВД

Материалы по факту исполнения посетительницей танца в стенах мечети «Кул-Шариф» в Казани направлены в прокуратуру, СКР и отдел полиции «Япеева». Об этом в своем Телеграм-канале написал адвокат Руслан Нагиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Напомним, девушка станцевала в стенах мечети на прошлой неделе. Позже Духовное управление мусульман Татарстана осудило поведение блогерши, добавив, что свобода слова не может включать в себя оскорбление святынь.

Врио муфтия Татарстана Ильфар Хасанов просит провести проверку по факту произошедшего, заявив, что ее поведение на территории мечети оскорбляет чувства верующих.

Отмечается, что в действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). По данной статье может грозить до трех лет колонии.

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"Ъ-Казань"