Материалы по делу о танце в казанской мечети «Кул-Шариф» переданы в СКР и МВД

Материалы по факту исполнения посетительницей танца в стенах мечети «Кул-Шариф» в Казани направлены в прокуратуру, СКР и отдел полиции «Япеева». Об этом в своем Телеграм-канале написал адвокат Руслан Нагиев.
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Напомним, девушка станцевала в стенах мечети на прошлой неделе. Позже Духовное управление мусульман Татарстана осудило поведение блогерши, добавив, что свобода слова не может включать в себя оскорбление святынь.
Врио муфтия Татарстана Ильфар Хасанов просит провести проверку по факту произошедшего, заявив, что ее поведение на территории мечети оскорбляет чувства верующих.
Отмечается, что в действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). По данной статье может грозить до трех лет колонии.
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