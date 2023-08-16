Оникс приказал, Рыжий исполнил

Верховный суд ДНР вынес приговор стрелку из подразделения территориальной обороны ВСУ Виталию Миненко, пользовавшемуся радиопозывным Рыжий. На основании материалов следствия и прокуратуры он был признан виновным в убийстве мирного жителя Мариуполя. Последний был застрелен солдатом по результатам проверки содержимого мобильного телефона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Миненко

Фото: Прокуратура объединённой группировки войск и сил Виталий Миненко

Фото: Прокуратура объединённой группировки войск и сил

Виталий Миненко предстал перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов).

В ходе разбирательства было установлено, что уроженец Мариуполя с 26 февраля 2022 года проходил военную службу по мобилизации в войсковой части А-7037 территориальной обороны вооруженных сил Украины. Служил стрелком, имея звание солдат.

Как рассказали «Ъ» в Главной военной прокуратуре, солдат Миненко с другими военнослужащими войсковой части А-7037 вначале размещался на территории ПАО «МК "Азовсталь"», а в конце марта их перевели в 56-ю школу на Морском бульваре. Там, по данным СКР, Рыжего передали в подчинение военнослужащему с позывным Оникс из запрещенного на территории Российской Федерации националистического полка «Азов». Около 15 часов 30 марта солдат Минеев, находясь на боевой позиции, задержал гражданина, у которого обнаружил показавшиеся ему подозрительные данные в телефоне. Затем передал задержанного Ониксу, который по результатам своей проверки пришел к выводу, что им попался корректировщик огня, которого надо устранить без следствия и суда. Солдат Миненко застрелил его из табельного автомата Калашникова.

Давая показания, стрелок Миненко сообщил следствию, что в Мариуполе практически не работала мобильная связь, а телефон задержанного почему-то ловил сигнал. Несмотря на отсутствие электричества, он был заряжен процентов на восемьдесят.

Боец «Азова», покопавшись в мобильнике, нашел в нем какие-то записи и сказал: «Это наши координаты». Он предположил, что по ним может быть «нанесен удар».

Обстрела не произошло, задержанный утверждал, что он не имеет никакого отношения к боевым действиям, тем более не выступает корректировщиком, а к школе пришел, потому что прятался в ее большом подвале. Спустившись туда, Рыжий нашел документы задержанного, которые передал Ониксу, но это его не убедило. Свидетель, один из сослуживцев Миненко, рассказал, что нацгвардеец приказал зарезать «мирного», но солдат отказался. По его словам, Миненко беспрекословно выполнил приказ расстрелять задержанного, последнего отвели за угол школы и убили выстрелами из автомата.

Учитывая, что Рыжий сотрудничал со следствием и признал вину, за то, что мужчина совершил убийство, исполняя преступный приказ, по требованию военной прокуратуры объединенной группировки войск и сил ему назначили 21 год колонии строгого режима.

Николай Сергеев