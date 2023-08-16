Производство парфюмерии в Ростовской области выросло почти в три раза

В первом полугодии 2023 года производство парфюмерии в Ростовской области увеличилось на 173% в сравнении с первым полугодием 2022 года. Об этом сообщает «Общественная потребительская инициатива» со ссылкой на данные аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак».

Всего за указанный период в регионе было произведено 14,7 тыс. упаковок парфюмерии. В первом полугодии прошлого года этот показатель составлял 5,4 тыс. упаковок. В целом в России производство парфюмерии в первом полугодии выросло на 13,5%. (39,3 млн упаковок). В первые шесть месяцев 2022 года он был на уровне 34,6 млн упаковок.

Кристина Федичкина