В Новороссийске бывший полицейский получил срок за взятку от подозреваемого

Ленинский районный суд Новороссийска признал Андрея Гимпа, бывшего старшего дознавателя линейного отдела полиции на городской железнодорожной станции, виновным в получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Экс-полицейский приговорен к лишению свободы на год и семь месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Противоправная деятельность сотрудника транспортной полиции была выявлена и пресечена управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Судом установлено, что что в августе 2022 года Андрей Гимп, проводя дознание по делу о незаконном обороте наркотиков, предложил подозреваемому передать ему 50 тыс. руб. За это полицейский обещал ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. После получения денег полицейский был задержан.

Дело в отношении господина Гимпа расследовалось краевым следственным управлением СКР. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, от дачи показаний отказался, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар