Два новых предприятия получили статус резидента нижегородской «Квантовой долины»

ООО «Промтехника-Приволжье» и ООО «Растрим НН» получили статус резидентов нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» (ИНТЦ). По данным областного правительства, всего этот статус получили уже 17 компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

ООО «Промтехника-Приволжье» занимается разработкой и производством промышленных роботов для сельского хозяйства. На площадке ИНТЦ компания намерена реализовать проект по разработке технологии производства линейки доильных установок поточно-группового типа. Объем инвестиций в проект составит 120 млн руб. Создаваемая установка позволит автоматизировать процесс доения коров на фермах, где поголовье превышает 400 голов.

Компания «Растрим НН» готовит к реализации проект по утилизации отходов с получением материалов для рекультивации мусорных полигонов и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. По словам генерального директора «Растрим НН» Натальи Мочалиной, для этих целей предполагается использовать переработанные промышленные отходы.

Как писал «Ъ-Приволжье», статус резидента ИНТЦ позволит предприятиям, специализирующимся на ведении научной деятельности, получить налоговые и таможенные льготы. «Квантовая долина» является единственным ИНТЦ в Приволжском федеральном округе. Постановление о создании центра было утверждено федеральным правительством и подписано в ноябре 2021 года.

Андрей Репин