В Пензенской области намолотили 1,6 миллиона тонн зерна

На данный момент в Пензенской области обработали свыше 390 га посевных площадей, что составило 46,5%, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Зампред областного кабмина — министр сельского хозяйства Роман Калентьев уточнил на заседании правительства, что посевные площади составляют более 1,5 млн га. Сельхозтоваропроизводителям предстоит собрать: зерновые и зернобобовые культуры с 840,4 тыс. га., подсолнечник с 324,5 тыс. га, сахарную свеклу — с 58,4 тыс. га, картофель — более чем с20 тыс. га, овощи — с 4,6 тыс. га.

Уборочная кампания длится уже больше месяца. В этом году планируют произвести не меньше 2,8 млн т зерна (на данный момент — порядка 1,6 млн т), больше 2 млн т сахарной свеклы, 626 тыс. т масличных, 295 тыс. т картофеля, 110 тыс. т овощей.

Дарья Васенина

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